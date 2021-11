Beim Impfen tut sich eine Kluft zwischen Ost und West auf

In Ländern mit hoher Impfquote ist die Inzidenz in der Regel niedriger und es gibt weniger Covid-Opfer. Da stellt sich die Frage: Warum ist das Vertrauen in die Impfung in Europa so unterschiedlich groß?

SN/ourworldindata Die Grafik beschreibt die verabreichten Impfdosen auf 100 Personen. Da auf eine Person mehr Dosen kommen können, kann dieser Wert 100 überschreiten.