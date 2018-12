Beim Sturm auf den Präsidentenpalast fielen Schüsse

Im Sudan fordern Zehntausende den Sturz von Omar al Baschir. Bei den Massenprotesten starben mehr als 40 Menschen.

"Friedlich, friedlich gegen die Diebe", hallte es auch am ersten Weihnachtsfeiertag durch die Straßen von Khartum. Tausende waren auf den Beinen. Ihr Ziel war der am Ufer des Blauen Nil gelegene Palast des sudanesischen Diktators Omar al Baschir, dessen fast 30-jährige Amtszeit die Demonstranten beenden wollen. "Das Volk will den Sturz des Regimes", lautet ihr Schlachtruf. Doch so weit will es der 74-jährige al Baschir nicht kommen lassen. Er ordnete den Einsatz von Schusswaffen an. Mindestens drei Menschen starben, Dutzende wurden teilweise schwer verletzt. Damit seien schon über 40 Menschen für die "Freiheit im Sudan" gefallen, bilanziert ein Sprecher der oppositionellen Umma-Partei.