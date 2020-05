Belästigungsvorwürfe gegen Frankreichs Ex-Präsident Giscard d'Estaing

Die deutsche WDR-Journalistin Ann-Kathrin Stracke hat Strafanzeige wegen sexueller Belästigung gegen den 94-Jährigen eingereicht . Er selbst erinnert sich nicht.

Bislang hing ihm in Frankreich der Ruf eines Don Juan und unermüdlichen "Verführers" an. Mit Verführung haben die Vorwürfe gegen den früheren Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing, die nun bekannt wurden, allerdings nichts zu tun. Bereits am 12. März 2020 ...