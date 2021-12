Belarus: "Kleine Briefe statt großer Proteste"

Mehr als ein Jahr ist es her, dass in Belarus Tausende gegen Diktator Lukaschenko protestierten. Der erhoffte Wandel blieb aus. Eine Aktivistin erzählt anonym, wie es den Menschen geht.

Es ist still geworden um die Menschen in Belarus. Proteste gibt es nicht mehr. Fahnen in Weiß-Rot-Weiß, den einstigen Nationalfarben, sind aus dem Straßenbild verschwunden. In den Telegram-Gruppen der Opposition postet kaum noch jemand Informationen.

Elena Rakowa (Name zum Schutz geändert) berichtet über Widerstand im Geheimen und darüber, was den Belarussinnen und Belarussen dieser Tage Hoffnung gibt.

Vor gut einem Jahr herrschte noch Aufbruchstimmung in Belarus. Wie geht es den Menschen jetzt? Elena Rakowa: Das Land ...