Belarus verhängt Gegensanktionen

Belarus (Weißrussland) hat auf neue westliche Sanktionen im Zusammenhang mit Tausenden an der EU-Außengrenze gestrandeten Migranten mit Einreiseverboten und Importbeschränkungen reagiert. Dies teilte das Außenministerium in der Hauptstadt Minsk am Montag mit. Außerdem soll es Beschränkungen für Fluggesellschaften der EU und Großbritanniens gegeben - als Reaktion auf Strafmaßnahmen gegen die staatliche belarussische Airline Belavia.

SN/APA/AFP/LEONID SHCHEGLOV Lukaschenko reagiert auf internationale Sanktionen mit Gegenma§nahmen