Belarus will Grenze schließen

Der belarussische Machthaber wirft den westlichen Nachbarn vor, die Proteste der Demokratiebewegung anzufachen. Die Armee versetzt er in Alarmbereitschaft.

Alexander Lukaschenko hat ein deutsches Wort für sich entdeckt. Der "Blitzkrieg" gegen Belarus sei nicht gelungen. So sagt es der Präsident, der das Land seit 26 Jahren mit diktatorischer Härte regiert, seit Neuestem immer wieder. Er meint damit den Versuch eines gewaltsamen Regimewechsels in Minsk. Die Drahtzieher und Aggressoren sitzen demnach im Westen. Vor allem die benachbarten EU-Staaten Litauen und Polen arbeiteten an seinem Sturz und bereiteten eine Invasion vor. Und genau deswegen müsse man schnell die belarussischen Westgrenzen schließen ...