Belarussen sollen über Änderung der Verfassung abstimmen

Drei Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine wird im benachbarten Belarus am Sonntag ein Referendum über Änderungen der Verfassung abgehalten, die dem seit 1994 herrschenden Staatschef Alexander Lukaschenko weitere Amtszeiten ermöglichen und die ehemalige Sowjetrepublik eng an Russland anbinden würden.

SN/APA/AFP/Sputnik/SERGEI GUNEYEV Lukaschenko will sein Land enger an Russland binden