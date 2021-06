Belarussischer Blogger in Hausarrest überstellt

Der in Belarus (Weißrussland) nach der Zwangslandung eines Passagierflugzeugs festgenommene Blogger Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega sind in den Hausarrest verlegt worden sein. Das teilte die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja am Freitag in ihrem Exil in der EU mit. Eine Bestätigung von den Behörden in Minsk gab es zunächst nicht. Tichanowskaja sprach von einer "guten Nachricht". Zugleich betonte sie: "Hausarrest ist keine Freiheit."

SN/APA/AFP/STRINGER Protassewitsch ist dem autoritären Regime ein Dorn im Auge