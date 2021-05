Belarussischer Machthaber Lukaschenko trifft Kremlchef Putin

Unter dem Druck der EU-Sanktionen und der wachsenden Konfrontation mit dem Westen reist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Freitag zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. In Sotschi am Schwarzen Meer solle es um Fragen der weiteren bilateralen Entwicklung beider Länder gehen, teilte der Kreml mit. Es ist bereits das dritte Treffen der beiden Politiker in diesem Jahr.

SN/APA/SPUTNIK/AFP/MIKHAIL KLIMENTY Es ist bereits das dritte Treffen der beiden Politiker heuer