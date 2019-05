Von wegen Europawahl: In Belgien wurden an diesem Sonntag auch das nationale und die regionalen Parlamente gewählt. Der Minderheitsregierung des liberalen Premiers Charles Michel drohte eine Schlappe. Den Grünen dagegen wurden satte Gewinnen vorhergesagt, auch bei den EU-Wahlen. Klimaschutz ist in Belgien ein beherrschendes Thema geworden.

Quelle: SN