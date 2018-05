Belgien lehnt Auslieferung katalanischer Politiker ab

Die belgische Justiz weigert sich, die drei in Belgien verbliebenen katalanischen Ex-Minister an Spanien auszuliefern. Es gebe keine nationalen Haftbefehle, die dem von Spanien beantragten Europäischen Haftbefehl entsprächen, urteilte am Mittwoch das zuständige Gericht in Brüssel.

SN/APA (epa/Belga)/JAMES ARTHUR GEK Katalanen wie Toni Comin flüchteten nach Belgien