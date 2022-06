Belgischer König beginnt historischen Besuch im Kongo

Belgiens König Philippe beginnt am Dienstag einen historischen Besuch in der Demokratischen Republik Kongo, einer einstigen belgischen Kolonie. Die sechstägige Reise auf Einladung von Präsident Félix Tshisekedi hat große symbolische Bedeutung, nachdem sich Philippe vor zwei Jahren für die in der Kolonialzeit begangenen Verbrechen seines Landes entschuldigt hatte. Der Monarch wird von Königin Mathilde und Regierungschef Alexander De Croo begleitet.

SN/APA/AFP/Belga/BENOIT DOPPAGNE Vor dem Abflug des belgischen Königs auf einem Militärflughafen