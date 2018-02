Benedikt XVI.: "Bin auf innerlicher Pilgerreise nach Hause"

Benedikt XVI. hat in einem kurzen Beitrag für die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Mittwoch über seinen Gesundheitszustand berichtet. "Während die physischen Kräfte langsam dahinschwinden, bin ich innerlich auf der Pilgerreise nach Hause", so der emeritierte Papst. Im christlichen Wortgebrauch ist in diesem Zusammenhang mit "Zuhause" das Leben bei Gott nach dem Tod gemeint.

