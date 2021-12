Bennett als erster israelischer Premier in den Emiraten

Als erster Ministerpräsident Israels reist Naftali Bennett zu einem offiziellen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Nach Angaben seines Büros wollte der Regierungschef noch am Sonntag aufbrechen. Am Montag sei ein Treffen mit Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan geplant, Kronprinz Abu Dhabis und faktischer Herrscher der Emirate. Bei dem Gespräch solle es um eine Vertiefung der Beziehungen beider Länder sowie wirtschaftliche und regionale Fragen gehen.

SN/APA/AFP/THOMAS SAMSON Treffen mit Skeikh Mohammed bin Zayed am Montag