Beratungen zu Getreidekrise in Istanbul beendet

Vertreter der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen haben in Istanbul über die Lösung des Streits um Getreideexporte aus der Ukraine verhandelt. Militärdelegationen der drei Länder und UN-Vertreter kamen am Mittwochnachmittag in der Metropole am Bosporus zu einem anderthalbstündigen Treffen zusammen, wie aus Tweets des türkischen Verteidigungsministeriums hervorging. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

SN/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV Verhandlungen über Getreideexporte