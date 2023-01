Bereits 83 Tote nach Explosion in Pakistan

Die Zahl der Todesopfer bei einer Explosion in einer Moschee in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar ist offiziellen Angaben zufolge auf 83 gestiegen. Mindestens 57 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, teilte ein Krankenhaussprecher am Dienstag mit. Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Montag in einer überfüllten Moschee mit mindestens 260 Gläubigen in die Luft gesprengt.

SN/APA/AFP/ABDUL MAJEED Blutzoll des Selbstmordanschlags weiter gestiegen