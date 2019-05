Bereits elf Bewerber für Amt des britischen Premierministers

Die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May wollen mindestens elf Tories antreten. Am Mittwoch kündigte auch der Brexit-Staatssekretär James Cleverly in der Zeitung "Braintree and Witham Times" an, sich um das Amt zu bewerben. Als Favorit im Rennen um den Posten gilt indes der frühere Außenminister Boris Johnson. Der 54-jährige Brexit-Hardliner ist ein Rivale Mays.

SN/APA (AFP/Archiv)/STF Mögliche Nachfolger für Theresa May