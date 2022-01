Bereits über 5000 Festnahmen nach Unruhen in Kasachstan

Nach den schweren Unruhen im zentralasiatischen Kasachstan sind landesweit bereits über 5.000 Menschen festgenommen worden. "In ganz Kasachstan wurden bisher 5.135 Menschen festgesetzt", teilte das Innenministerium der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik in der Hauptstadt Nur-Sultan am Sonntag in der Früh mit. Die Justizbehörden nahmen Ermittlungen gegen die Festgenommenen wegen diverser Vergehen auf.

SN/APA/AFP/ALEXANDR BOGDANOV Bilder der Verwüstung in kasachischer Metropole Almaty