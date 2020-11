Berg-Karabach: Armenischer Regierungschef lehnt Rücktritt ab

Trotz der Proteste in Armenien gegen die Regierung wegen des Abkommens mit Aserbaidschan über ein Ende des Krieges in Berg-Karabach schließt Regierungschef Nikol Paschinjan einen Rücktritt aus. "Es gibt nur ein Thema auf meiner Agenda: die Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit des Landes", sagte er laut armenischen Medien am Montag. Die Opposition fordert seit Tagen Paschinjans Rücktritt. Bei Protesten hatten ihn Demonstranten als "Verräter" beschimpft.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Paschinjan will sein Amt weiter ausführen