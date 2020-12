Berg-Karabach: Aserbaidschans Armee übernimmt Lachin

Die aserbaidschanische Armee hat die dritte und letzte Region übernommen, die Armenien gemäß dem Waffenstillstandsabkommen im Berg-Karabach-Konflikt an das Nachbarland übergeben muss. Aserbaidschanische Soldaten hissten Dienstagfrüh ihre Landesflagge über einem Verwaltungsgebäude der Stadt Lachin (Latschin), wie AFP-Reporter berichteten. In den vergangenen Wochen hatte Armenien bereits die Regionen Aghdam und Kalbacar an Aserbaidschan übergeben.

SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Aserbaidschans Militär war in der Nacht in die Region eingerückt