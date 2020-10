Berg-Karabach: Die Feindschaft kam schleichend

Die Wurzeln des Konflikts um die Region Berg-Karabach gehen weit zurück. Das macht einen Kompromiss momentan schwer möglich.

Es ist kalt in Jerewan, der Hauptstadt Armeniens. Die Österreicherin Jasmine Dum-Tragut hat sich warm angezogen. Eigentlich hält sich die Armenologin und Leiterin des Zentrums zur Erforschung des Christlichen Ostens an der Theologischen Fakultät der Universität Salzburg für Feldforschungen in Armenien auf. Doch dann kam der Krieg - und ihre Forschung ist in den Hintergrund gerückt. "Jerewan ist komplett ruhig", berichtet Dum-Tragut. Auf den Straßen der Hauptstadt sehe man fast nur noch Jugendliche, die für die Menschen in dem umkämpften ...