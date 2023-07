Berg-Karabach: EU fordert von Konfliktparteien Gewaltende

Die EU hat nach erneuten Gesprächen zwischen Armenien und Aserbaidschan über die umkämpfte Region Berg-Karabach den Verzicht auf Gewalt gefordert. "Zunächst sollten Gewalt und scharfe Rhetorik aufhören, um ein passendes Umfeld für Friedens- und Normalisierungsgespräche zu schaffen", sagte Ratspräsident Charles Michel am Samstag in Brüssel. Zuvor hatte er dort den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und den armenischen Premierminister Nikol Paschinjan getroffen.

Die Gespräche sollen dazu dienen, die seit Jahrzehnten andauernden Feindseligkeiten zu beenden. "Echte Fortschritte hängen von den nächsten Schritten ab, die in naher Zukunft gegangen werden müssen", sagte Michel seitens der Europäischen Union. Die Bevölkerung vor Ort brauche Zusicherungen, vor allem in Bezug auf ihre Rechte und ihre Sicherheit. Alijew und Paschinjan äußerten sich nach dem Treffen nicht.

Neben der EU drängen auch die USA die Konfliktparteien zum Abschluss eines Friedensabkommens. Zuletzt hatten sich Ende Juni die Außenminister der USA, Armeniens und Aserbaidschans in Washington getroffen.

Auch Russland will Einfluss nehmen. Die Regierung in Moskau ist ein formeller Verbündeter Armeniens, aber auch um gute Beziehungen zu Aserbaidschan bemüht. Das russische Außenministerium erklärte am Samstag, es sei bereit, ein Dreiertreffen mit Armenien und Aserbaidschan auf Außenministerebene zu organisieren. Daran könnte sich ein Gipfel in Moskau zur Unterzeichnung eines Friedensvertrags anschließen.

Das überwiegend von Armeniern bewohnte Berg-Karabach (Nagorny-Karabach) gehört aus Sicht der Vereinten Nationen zu Aserbaidschan. Die Enklave hat aber 1991 ihre Unabhängigkeit von der Regierung in Baku erklärt. Die beiden Ex-Sowjetrepubliken streiten um das Gebiet seit Jahrzehnten. 2020 war der Konflikt in einem Krieg eskaliert, der mit einer von Russland vermittelten Waffenruhe endete.

Im Frühjahr hatten sich die Spannungen wieder verschärft. Trotz wiederholter Anläufe für Verhandlungen stehen grundlegende Vereinbarungen noch aus. Dabei geht es unter anderem um Demarkationslinien und den Austausch von Gefangenen.