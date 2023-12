Bericht: Palästinas Premier will Hamas als "Juniorpartner"

Der palästinensische Regierungschef Mohammad Shtayyeh will einen Medienbericht zufolge die für das Massaker als 1.200 Israelis verantwortliche Terrororganisation Hamas als "Juniorpartner" in seine Regierung aufnehmen. Dies sei Teil eines Nachkriegsplans für den Gaza-Streifen, an dem die Palästinenserbehörde gemeinsam mit US-Vertretern arbeite, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag. Israel hat die Vernichtung der Hamas zum Ziel seines derzeitigen Krieges erklärt.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN Palästinensischer Premier will mit den Terroristen zusammenarbeiten