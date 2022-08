Bericht: Russland soll Truppen in der Südukraine verstärken

Das russische Militär will nach britischer Einschätzung seine Truppen im Süden der Ukraine verstärken. Dazu habe es sich in der vergangenen Woche wohl auf eine Umgruppierung von Einheiten fokussiert, teilt das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Geheimdienstbericht am Sonntag auf Twitter mit. Im Osten starteten die von Russland unterstützten Separatisten-Truppen weiterhin vom Norden aus Angriffe auf die Regionalhauptstadt Donezk.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Die Kämpfe gehen weiter - Trauer um einen ukrainischen Soldaten