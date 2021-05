Berichte über Angriff Israels auf Haus von Hamas-Chef

Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat Israels Luftwaffe dort nach Medienberichten das Haus des Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar beschossen. In dem Gebäude in Khan Junis im Süden des Küstengebiets habe sich auch das Büro des Hamas-Chefs befunden, berichteten israelische Medien am Sonntagmorgen. Auch das Haus von Al-Sinwars Bruder Mohammed, ebenfalls ein ranghohes Mitglied der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, sei angegriffen worden.

SN/APA/AFP/MAHMUD HAMS Rauchschwaden über Gaza: Spirale der Gewalt dreht sich weiter