Berlin: 40 russische Diplomaten "unerwünschte Personen"

Die deutsche Bundesregierung hat 40 russische Diplomaten zu "unerwünschten Personen" erklärt. Berlin habe am Montag entschieden, "eine erhebliche Zahl von Angehörigen der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen zu erklären, die hier in Deutschland jeden Tag gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet haben", erklärte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. "Dies werden wir nicht weiter dulden."

SN/APA/AFP Pool/Tobias Schwarz "Dies werden wir nicht weiter dulden"