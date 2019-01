Berlin diskutiert Enteignungen

Die Mietpreise steigen und steigen. Die rot-rot-grüne Stadtregierung von Berlin denkt nicht nur an den Rückkauf von Wohnungen.

Wenn in Berlin eine Wohnung frei wird, stehen schnell einmal hundert und mehr Interessenten Schlange. Wohnungen sind heiß begehrte Objekte, insbesondere wenn es sich um sogenannte bezahlbare Wohnungen handelt. Nirgendwo in Deutschland sind die Mieten im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie in der deutschen Hauptstadt. Während die Preise in München oder Hamburg um 4,2 Prozent anzogen, waren es in Berlin 6,4 Prozent. Der anhaltende Zuzug verschärft die Situation immer mehr.