Berlin muss neu wählen

Das außerordentliche Wahlchaos vom Herbst 2021 hat Folgen.

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist ungültig und muss binnen 90 Tagen wiederholt werden. Ludgera Selting, Präsidentin des Landesverfassungsgerichts, gab diese Entscheidung am Mittwoch bekannt. Was sie vortrug, ist eine Abrechnung mit der Berliner Mentalität. Die Hauptstädter nämlich hatten sich zugetraut, an einem Tag eine Bundes- und eine Landtagswahl zu stemmen, dazu die Wahl der zwölf Bezirksparlamente, einen Volksentscheid und den viertgrößten Marathon der Welt. Das Desaster war absehbar. Sagte das Gericht.

Das Resultat war ein einziges großes ...