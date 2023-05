Berlin, Paris, Kairo und Amman fordern Waffenruhe in Nahost

Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee dauerten am Donnerstag den dritten Tag in Folge an. Behörden aus dem Gazastreifen erklärten, seit Dienstag seien Kämpfer und Zivilisten durch israelische Angriffe getötet worden, darunter mehrere Kinder. Die israelische Armee erklärte, aus dem Gazastreifen seien bisher mehr als 500 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Bisher sei dabei niemand verletzt worden.

Bei einem israelischen Angriff wurde einer der Militärchefs der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad getötet. Die al-Quds-Brigaden, der bewaffnete Arm der Organisation, teilte am Donnerstag mit, Ali Ghali, Kommandant der Einheit zum Abschuss von Raketen, sei "im Süden des Gazastreifens mit anderen Märtyrern ermordet worden". Die israelische Armee bestätigte einen Angriff auf Ghali. Insgesamt seien vier Anführer des Islamischen Jihads getötet worden, erklärte die von Israel als Terrororganisation eingestufte Gruppe. Eine andere militante Gruppe, die Volksfront zur Befreiung Palästinas, erklärte, vier ihrer Kämpfer seien getötet worden.

Im Süden Israels, aber auch in Tel Aviv gab es in der Nacht und am Morgen immer wieder Luftalarm. In den grenznahen israelischen Städten Ashkelon und Sderot wurden ein Haus und ein Auto von Raketen getroffen, wie israelische Beamte mitteilten. Berichten zufolge bemüht sich Ägypten derzeit um eine Feuerpause.

Die Lage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit Monaten angespannt und droht nach verstärkten Angriffen auf beiden Seiten weiter zu eskalieren.

Die Eskalation erfolgt vor dem Hintergrund der größten innenpolitischen Krise Israels seit Jahrzehnten. Diese wurde von den heftig umstrittenen Plänen der rechtsreligiösen Regierung zum Umbau der Justiz ausgelöst. Die Pläne zielen darauf ab, die Gewaltenteilung in Israel zugunsten des Parlaments einzuschränken. Die Opposition warnt seit Wochen davor, dass Israel durch die Krise nach außen hin geschwächt werde.