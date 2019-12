Berlin, Paris und London: Iran entwickelt weiter Atomraketen

Nach Einschätzung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien entwickelt der Iran weiterhin atomwaffenfähige Raketen. In einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Brief an UNO-Generalsekretär António Guterres nennen die UN-Botschafter der drei europäischen Länder mehrere Trägersysteme, die mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden könnten.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif spricht von einer "Lüge"