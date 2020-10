Berlin und Paris fordern neue EU-Sanktionen gegen Russland

Frankreich und Deutschland streben gemeinsam EU-Sanktionen gegen russische Staatsangehörige an, denen eine Verwicklung in die Vergiftung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny vorgeworfen wird. Das geht aus einer Erklärung der Außenminister beider Länder, Jean-Yves LeDrian und Heiko Maas, hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Darin werfen beide der russischen Regierung mangelnden Aufklärungswillen vor.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Sanktionen wegen Vergiftung Alexej Nawalnys gefordert