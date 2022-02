Berlin und Paris machen Druck auf Iran im Atomstreit

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Iran im Atomstreit gedrängt, auf eine Verhandlungslösung einzugehen. In einem eineinhalbstündigen Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi habe Macron die dringende Notwendigkeit betont, ein Abkommen zu schließen, so lange noch Zeit sei, teilte der Élysée-Palast am Samstagabend in Paris mit. Ähnlich hatte sich zuvor der deutsche Kanzler Olaf Scholz zu den laufenden Wiener Verhandlungen geäußert.

SN/APA/AFP/ALEX HALADA Das Hotel Palais Coburg in der Innenstadt ist Ort der Verhandlungen