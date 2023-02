Berlin wählt anders: Warum der Sieger vielleicht gar nicht regieren darf

Wegen zahlreicher Pannen bei der Wahl im September musste die deutsche Hauptstadt erneut gewählt werden. Nach ersten Hochrechnungen liegt - ganz Berlin-untypisch - die CDU vorn.

Wenn das nicht typisch Berlin ist, was dann? Morgens um acht öffnen die Wahllokale, aber der Hertha, dem Fußballclub aus dem Westen der Stadt, fällt es erst um Viertel vor zehn ein, mal einen Appell in Sachen Demokratie via Twitter rauszuhauen: "Erst dein Kreuz setzen, dann ins Stadion!" Die Hertha - Tabellenvorletzter in der Bundesliga aktuell - kann Publikum gebrauchen, die Wiederholungswahl auch. Der Fußball beginnt um halb vier und er endet ziemlich genau mit der Schließung der Wahllokale abends ...