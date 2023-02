CDU in Berlin erstmals seit über 20 Jahren stärkste Kraft

Bei der Wahl in der deutschen Hauptstadt Berlin ist die konservative CDU erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder stärkste Kraft geworden. Nach Prognosen von ARD und ZDF von Sonntagabend liegen die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Kai Wegner deutlich vor SPD und Grünen, die sich ein enges Rennen um Platz zwei liefern. Dahinter landet die Linke, die mit SPD und Grünen seit 2016 in der Hauptstadt regiert. Offen blieb zunächst, wie die neue Koalition aussehen wird.

Die rechtspopulistsche AfD ist sicher wieder im Abgeordnetenhaus vertreten, die FDP muss dagegen laut den Prognosen um den Einzug bangen. Wegen schwerwiegender Wahlpannen hatte das Landesverfassungsgericht die Wahl des Landesparlaments vom September 2021 und die Bezirkswahlen für ungültig erklärt - und eine Wiederholung angeordnet. Damals hatten lange Warteschlangen vor Wahllokalen sowie fehlende, vertauschte oder kopierte Stimmzettel deutschlandweit Schlagzeilen gemacht. Berichte über Unregelmäßigkeiten lagen am Sonntag zunächst nicht vor.

Den Prognosen zufolge gewinnt die CDU bei der Wiederholungswahl deutlich hinzu und kommt auf 27,5 bis 28 Prozent (2021: 18,0 Prozent). Die SPD von Bürgermeisterin Franziska Giffey liegt bei 18 bis 18,5 Prozent (21,4), und steuert damit auf ein historisches Tief zu. Die Grünen landen bei 18 bis 18,5 Prozent (18,9). Die Linke rutscht leicht auf 12,5 bis 13 Prozent ab (14,1). Die AfD legt dagegen zu auf 9 Prozent der Wählerstimmen (8,0). Die FDP verliert den Prognosen zufolge leicht und muss mit 4,5 bis 5 Prozent fürchten, an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern (7,1).

Wahlberechtigt zur Abgeordnetenhauswahl waren etwa 2,4 Millionen Menschen. Die Wahlbeteiligung lag laut den Prognosen bei 63,5 bis 65 Prozent. 2021 waren es 75,4 Prozent, doch wurde in dem Jahr gleichzeitig auch der deutsche Bundestag gewählt.

Nach demokratischer Gepflogenheit liegt der Auftrag zur Regierungsbildung bei der CDU als stärkster Kraft im Abgeordnetenhaus. Doch ist offen, ob sie ein Regierungsbündnis schmieden kann. SPD und Grüne hatten angedeutet, dass sie ihre Koalition mit der Linken auch im Fall eines CDU-Siegs fortsetzen wollen.

Der rot-rot-grüne Senat könnte weiterregieren, entweder mit Giffey oder Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch an der Spitze. Ob es für eine Koalition der CDU mit der SPD reichen wird, ist noch offen, genauso wie die Frage, ob die FDP dann als Juniorpartner einer sogenannten Deutschland-Koalition zur Verfügung steht. Dazu müssen die Liberalen zunächst den Sprung in das Abgeordnetenhaus schaffen.

Die Bundes-CDU beanspruchte am Wahlabend das Amt des Berliner Bürgermeisters. "Berlin hat einen Neuanfang gewählt", sagte Generalsekretär Mario Czaja im ZDF. Der Berliner CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner habe "einen klaren Regierungsauftrag". "Die jetzige Regierung ist abgewählt." Jeder Anstand verbiete es, dass die noch amtierende Regierung weitermache. Wegner kündigte an, SPD und Grüne zu Sondierungen einzuladen.

Giffey erkannte die Niederlage bei der Wahl unmittelbar nach Bekanntgabe der ersten Zahlen an. Offenkundig seien die Berlinerinnen und Berliner unzufrieden gewesen, sagte die amtierende Bürgermeisterin in Berlin. "Wir haben zusammen gekämpft." Es habe aber nicht für den ersten Platz und womöglich auch nicht den zweiten Platz gereicht. Es gehe nun aber darum, eine stabile Mehrheit zu bilden. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert räumte im ZDF ein: "Ja, selbstverständlich schmerzt das." Es sei nicht das gewünschte Wahlergebnis geworden. Die CDU habe einen Nerv im Wahlkampf getroffen. Es könne daher kein Weiter-So etwa in der Verwaltung geben. Alle Parteien müssten jetzt schauen, wie Mehrheiten gebildet werden könnten.

Grünen-Parteichef Omid Nouripour hält eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün in Berlin für möglich. "Wir haben eine Präferenz für einen Fortgang der bisherigen Koalition - am besten mit den Grünen vorn", sagte Nouripour in der ARD. "Aber natürlich werden die Grünen in Berlin mit allen demokratischen Parteien sprechen." Zufriedene Stimmen kamen aus der Linkspartei: Fraktionschef Dietmar Bartsch hält eine Fortführung der aktuellen Regierungskoalition in Berlin für möglich. "Die Linke ist wieder da", sagte der Bundestagsabgeordnete in der ARD zum Abschneiden seiner Partei. Zwar sei die CDU die stärkste Partei geworden. Es könne aber auch eine Fortführung eine Mitte-Links-Projektes in der Hauptstadt geben.

AfD-Parteichef Tino Chrupalla sieht in den Verlusten von SPD und FDP in Berlin auch eine Niederlage für die deutsche Bundesregierung. "Dieser Kriegskurs wurde hier bestraft", sagt er in der ARD mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland durch die Ampel-Koalition.

Der Erfolg der Berliner CDU dürfte der Bundespartei und dem Vorsitzenden Friedrich Merz Auftrieb geben, denn in diesem Jahr stehen drei Landtagswahlen in Bremen, Hessen und Bayern an. Für die SPD im Bund ist das Ergebnis ein Dämpfer, weil Giffey ihren Posten als Regierungschefin in Berlin verlieren könnte. Die Bundes-FDP muss sich nach einer Reihe empfindlicher Wahlschlappen darauf vorbereiten, möglicherweise ein weiteres Mal aus einem Landesparlament zu fliegen.

Großes Thema des kurzen Wahlkampfs war neben der Mieten- und Verkehrspolitik eine scharfe Debatte über die Silvesternacht, in der Krawallmacher Polizei und Rettungskräfte attackiert hatten. Auch deutschlandweit wurde aufgeregt über Jugendgewalt, Täter mit Migrationshintergrund und Integrationsprobleme diskutiert. Besonders stark polarisierte die Landes-CDU, die die Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erfragte.

In der Mieterstadt Berlin heizte fehlender bezahlbarer Wohnraum den Parteienstreit zusätzlich an. Dabei geht es auch um einen Volksentscheid, bei dem 2021 fast 60 Prozent für die Enteignung großer Wohnungskonzerne stimmten. Giffey positionierte sich zuletzt dagegen und liegt damit auf einer Linie mit der CDU. Auch FDP und AfD lehnen Enteignungen ab. Die Linke fordert hingegen die schnelle Umsetzung des Volksentscheids, die Grünen sehen Enteignungen nur als letztes Mittel, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Umstritten war auch der vom deutschen Bund angekündigte Weiterbau der Stadtautobahn A100. Die Koalition aus SPD, Grünen und Linke lehnt ihn ab. CDU, FDP und AfD befürworten die Verlängerung der Trasse.

Nach der Pannenwahl 2021 rückten auch Missstände in der Berliner Verwaltung stärker in den Fokus. Berlinerinnen und Berliner sind etwa mit wochenlangen Wartezeiten für Amtstermine konfrontiert - ein seit Jahren schwelendes Problem.

Weil es keine Neuwahl ist, ändert sich nichts an der Legislaturperiode: Sie endet 2026, also fünf Jahre nach der Wahl 2021.