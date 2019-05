Berlusconi gibt nach EU-Wahl Führung der Forza Italia auf

Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi, Spitzenkandidat seiner rechtskonservativen Forza Italia bei der EU-Parlamentswahlen am Sonntag, will nach dem Urnengang einen Schritt zurück machen und einem Komitee die Führung seiner Partei überlassen. "Berlusconi wird zur Seite treten und Ratschläge erteilen", sagte der 82-Jährige im Interview mit seinem TV-Sender "Canale 5" am Freitag.

SN/APA (Archiv/AFP)/MIGUEL MEDINA Berlusconi fand bisher keinen Nachfolger