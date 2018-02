Berlusconi rechnet bei Wahl mit 40 Prozent der Stimmen

Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi hat die Ergebnisse einer von ihm beauftragten Meinungsumfrage bekanntgegeben, wonach seine Mitte-Rechts-Allianz mit 39,4 Prozent der Stimmen die Parlamentswahlen am 4. März gewinnen werde. Die Demokratische Partei (PD) um Ex-Regierungschef Renzi schafft laut der Umfrage lediglich 21 Prozent, die Fünf-Sterne-Bewegung 27 Prozent, so Berlusconi.

"Wir sind die einzigen, die Italien eine Regierungsmehrheit sichern können. Wir hoffen, 45 Prozent der Stimmen zu erreichen", sagte Berlusconi im Interview mit "Radio 24" am Mittwoch. "Der Italiener hat keine andere Wahl als die Mitte-Rechts-Allianz, ihm ist eine stabile Regierung wichtig. Ansonsten wird es in Italien zu Neuwahlen kommen", argumentierte Berlusconi.

Der viermalige Regierungschef dementierte Meinungsdivergenzen zwischen seiner konservativen Forza Italia und der ausländerfeindlichen Lega um Matteo Salvini. "Mit der Lega haben wir in punkto Einwanderung dieselbe Haltung. Die Lega schlägt schärfere Töne an, doch wir haben grundsätzlich dieselbe Linie", so Berlusconi.

Laut dem Medienunternehmer sollen illegale Migranten aus Italien ausgewiesen werden. "Ein ernst zu nehmender Staat sorgt dafür, dass seine Gesetze respektiert werden. Die Linksregierungen haben das nicht getan. Natürlich kann man nicht gleichzeitig 600.000 illegale Einwanderer, die sich in Italien derzeit aufhalten, in ihre Heimat zurückführen. Wir wollen jedoch Europa zwingen, Abkommen mit den Herkunftsländern der Migranten abzuschließen", so Berlusconi.

(APA)