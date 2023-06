Berlusconi wieder ins Krankenhaus in Mailand eingeliefert

Italiens Expremier Silvio Berlusconi ist am Freitag wieder in das San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand eingeliefert worden. Dies berichteten italienische Medien. Der 86-jährige Politiker und Medienunternehmer leidet an einer chronischen Leukämie. Erst am 19. Mai war er nach 45 Tagen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen worden, in dem er wegen einer Lungeninfektion behandelt wurde.

BILD: SN/APA/AFP/GABRIEL BOUYS Gebete für Berlusconi