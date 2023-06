Berlusconis Asche kommt in Mausoleum in seiner Villa

Der Leichnam des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi wird eingeäschert und seine Urne in einem Mausoleum auf dem Gelände seiner Villa in der nördlichen Stadt Arcore aufbewahrt. Dies berichteten italienische Medien. Nach einem feierlichen Staatsbegräbnis im Mailänder Dom am Mittwoch wurde der Sarg in Berlusconis Residenz in Arcore nahe Mailand zurückgebracht. In der Villa aus dem 17. Jahrhundert lebte Berlusconi seit 1974.

