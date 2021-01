Berühmte Antrittsreden von US-Präsidenten

Der US-Präsident setzt mit seiner Antrittsrede den Startschuss für die Arbeit in den nächsten vier Jahren. Manche Ansprachen blieben weit über diese Zeitspanne hinaus im Gedächtnis.

Die kürzeste umfasste nur 135 Worte, die längste kostete dem Vortragenden das Leben. Die Antrittsrede des US-Präsidenten wird seit jeher mit Spannung erwartet - selbst vor mehr als zweihundert Jahren wurde in den damals noch spärlichen Zeitungen vorab spekuliert, was der frisch Angelobte wohl zu sagen habe. George Washington war es übrigens zu Beginn seiner zweiten Amtszeit 1793, der die bislang kürzesten Antrittsrede hielt. Die längste stammte von William Henry Harrison, der 1841 in der Kälte fast zwei Stunden sprach - und sich dabei eine Lungenentzündung zuzog, an der er einige Wochen später starb.

Bürgerkrieg und Wirtschaftskrise: Amtsübergaben in bewegten Zeiten

So dramatische Folgen hatte die "Inaugural Address" zum Glück nur einmal. In die Geschichte ging sie öfter ein. Vor allem, wenn sie in einer einschneidenden Zeit gehalten wurde. Bestes Beispiel: Die Rede von Abraham Lincoln am 4. März 1861, in der er eindringlich vor dem Lostreten des Bürgerkriegs warnte - der nur Wochen später ausbrach.

Eine Nation im Krieg, eine Nation in der Wirtschaftskrise - immer wieder mussten US-Präsidenten in Ausnahmesituationen ihr Amt antreten, was sich in ihren Reden freilich widerspiegelte. So rief Franklin D. Roosevelt während der Depression 1933 zum Krieg gegen die die Wirtschaftskrise auf. Barack Obama mahnte nach der Finanzkrise 2008 in seiner Antrittsrede im darauffolgenden Jänner, die Nation müsse "den Staub abschütteln und wieder damit beginnen, Amerika zu erneuern."

Unabhängig von aktuellen Ereignissen gibt es Elemente, die traditionell in jeder Antrittsrede enthalten sind. Darunter eines, das bei der Rede des neuen Präsidenten Joe Biden nicht in gewohnter Weise zu erwarten war: Der Dank an den Vorgänger für die friedliche Machtübergabe.

Was ebenfalls zum Standardrepertoire der "Inaugural Address" gehört, ist der Aufruf zur Einheit des Landes und die Besinnung auf die amerikanischen Werte - bei der allerdings jeder Präsident seine eigene Interpretation an den Tag legt.

Antrittsrede gibt Marschrichtung für vier Jahre vor

Generell sind die Antrittsreden durchkomponierter geworden, je stärker ihre mediale Verbreitung wurde. Geschrieben wurde auch über Antrittsreden von George Washington oder Abraham Lincoln - die Leser mussten damals aber mitunter wochenlang auf die Zeitungsberichte warten. Ungleich größere Aufmerksamkeit fanden die Reden dann mit der Liveberichterstattung, die es ab den 1920er-Jahren über das Radio, später im Fernsehen und heute von nahezu überall aus sogar im Livestream via Internet gab und gibt.

Unabhängig davon, ob ein charismatischer Redner wie John F. Kennedy, Ronald Reagan oder Barack Obama am Pult steht, haben die Amerikaner guten Grund, gespannt auf die Antrittsrede des neuen Präsidenten zu warten. Sie gibt die Marschrichtung für die kommenden vier Jahre vor. Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Wem bis dahin noch nicht klar war, wohin die Reise geht, der wusste nach der Rede von Donald Trump am 20. Jänner 2017 Bescheid. "Von diesem Tag an heißt es: Amerika zuerst", verkündete der frisch angelobte Präsident damals unter anderem.

Was auf Europäer mitunter befremdlich wirkt, ist die starke Präsenz der Religion bei der Angelobung des Präsidenten. Diese zeigt sich beim Schwur auf die Bibel, aber eben auch bei der Antrittsrede. Diese endet seit Ronald Reagan traditionell mit den Worten: "God bless you, God bless America."