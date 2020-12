Berufsverbot für ungeimpfte Ärzte?

In Italien tobt eine heftige Debatte darüber, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die sich nicht gegen Corona impfen lassen möchten. Spanien plant ein Register mit Impfverweigerern.

Die römische Krankenpflegerin Claudia Alivernini, die sich am Sonntag als erste Italienerin der Anti-Covid-Impfung unterzogen hat, hat ihre sozialen Netzwerke geschlossen, nachdem sie bedroht und beschimpft worden ist. Nachdem Alivernini öffentlich dafür eingetreten war, so viele Menschen wie möglich zu impfen, hagelte es Morddrohungen von Impfgegnern, wie die römische Tageszeitung "Il Messaggero" berichtete.

In Italien, dem ersten europäischen Land, in dem die Coronaviruspandemie im Februar ausgebrochen ist, wird heftig über eine Coronaimpfpflicht diskutiert. Die Regierung in Rom hat ...