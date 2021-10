Berufung gegen Aussetzung von Abtreibungsverbot in Texas

Nach der Aussetzung des restriktiven Abtreibungsgesetzes in Texas durch einen Bundesrichter hat der US-Staat Berufung gegen die Anordnung angekündigt. "Wir sind mit der Entscheidung des Gerichts nicht einverstanden und haben bereits Schritte eingeleitet, um sofort Berufung einzulegen", sagte der republikanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton am Donnerstag. Ein Richter hatte am Mittwoch einer Klage der Regierung von US-Präsident Joe Biden stattgegeben.

SN/APA/MANDEL NGAN/MANDEL NGAN Im Supreme Court in Washington wird die endgültige Entscheidung fallen