Beschuldigter nach Mord an US-Demonstranten auf Kaution frei

Ein wegen Mordes an zwei Anti-Rassismus-Demonstranten beschuldigter 17-Jähriger in den USA ist gegen Kaution aus der Haft entlassen worden. Der Jugendliche sei nach Zahlung von zwei Millionen Dollar (1,69 Mio. Euro) freigekommen, teilte sein Anwalt Lin Wood am Freitag (Ortszeit) via Twitter mit. US-Medien zufolge war der 17-Jährige in Kenosha (Wisconsin), um die Stadt gegen Krawalle am Rande von Protesten gegen Polizeigewalt gegen Schwarze zu "beschützen".

SN/APA (AFP)/KAMIL KRZACZYNSKI Proteste nach Schüssen auf Jacob Blake im August