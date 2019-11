Besetzung von Hongkonger Universität beendet

Die Besetzung einer Universität bei den Protesten in Hongkong ist zu Ende. Auf dem Gelände sei bei einer Suche in den meisten Gebäuden außer einer "geschwächten und emotional instabilen Frau" niemand mehr gefunden worden, berichtete die Polytechnische Hochschule am Dienstag. Die Frau sei medizinisch behandelt und aufgefordert worden, den Campus freiwillig zu verlassen.

SN/APA (Archiv/AFP)/NICOLAS ASFOURI Keine Protestanten mehr in den Räumen der Uni vorgefunden