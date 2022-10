"Besorgniserregend": Die Demokratie ist in vielen Ländern bedroht

Unser liberaler Rechtsstaat wird von innen und außen angegriffen: Wie konnte es so weit kommen? Und was ist jetzt zu tun?

"Normal ist nur das, woran man gewöhnt ist."

Das ist einer der zentralen Sätze von Tante Lydia, einer gebieterischen Aufseherin in der Netflix-Serie "The Handmaid's Tale" ("Der Report der Magd"). In der dystopischen Fernsehstaffel haben christliche Fundamentalisten die Macht in den USA übernommen. Die (männlichen) Regenten haben aus dem "Land der Freiheit" einen tyrannischen Gottesstaat gemacht, wo Frauen nur noch als Sklavinnen zu dienen und Kinder zu gebären haben - die neue "Normalität", an die sich die amerikanischen ...