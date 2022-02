"Bestes Panzerwetter in der Ukraine"

Russische Truppen haben die Ukraine eingekreist. SN-Korrespondent Ulrich Krökel berichtet aus Kiew von einer trügerischen Ruhe.

Anfang Februar schlittern und schlingern die Menschen durch Kiew. Die Sonne hat schon so viel Kraft, dass sie den Schnee antaut. Auf dem gefrorenen Boden verwandeln sich die Wege aber in spiegelglatte Flächen. Hinter der Sophienkathedrale hackt ein Mann das Eis auf. Über ihm streuen die goldenen Kuppeln so viel Licht über die Stadt, dass es verschwenderisch wirkt. Als könnte morgen alles zu spät sein. Und so ist es ja auch. "Bestes Panzerwetter", sagen Militärs. Vor Monaten schon nannten US-Geheimdienste ...