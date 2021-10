Bestürzung in Großbritannien nach Tötung von Abgeordenetem

Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist nach einem Messerangriff am Freitag ums Leben gekommen. Der 69-jährige Politiker David Amess habe sich in einer Kirche in Leigh-on-Sea östlich von London mit Personen aus seinem Wahlkreis getroffen, als der Angreifer sich auf ihn stürzte und mehrmals auf ihn einstach, teilte die Polizei mit. Ein 25-jähriger Mann wurde festgenommen und ein Messer sichergestellt. Man suche keine weiteren Verdächtigen.

SN/APA/UK PARLIAMENT/RICHARD TOWNSH David Amess wurde in seinem Wahlkreis attackiert