Beteiligung an Slowenien-Wahl am Nachmittag niedriger

Bei der slowenischen Parlamentswahl hat sich am Sonntag entgegen ersten Erwartungen doch keine höhere Beteiligung als vor vier Jahren abgezeichnet. Wie die Wahlkommission am späten Nachmittag mitteilte, lag die Beteiligung bis 16 Uhr bei 34,3 Prozent, um 1,3 Prozentpunkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2014. Die Wahllokale sollten um 19 Uhr schließen.

Am Vormittag war die Wahlbeteiligung noch höher als vor vier Jahren gelegen. Der uneinheitliche Trend könnte darauf hindeuten, dass es zwar bei den Anhängern der Rechtsparteien - viele von ihnen geben ihre Stimme rund um den Besuch der Sonntagsmesse ab - zu einer Mobilisierung gekommen sein könnte, nicht aber bei den Anhängern der Linksparteien. Der Meinungsforscher Andraz Zorko wies aber darauf hin, dass die Beteiligung kurz vor Wahlschluss noch steigen könnte, wenn viele Slowenen von Sonntagsausflügen zurückkehren. Sollte dies nicht der Fall sein, werde sie wohl wieder rund um das historische Tief bei der Wahl 2014 (51 Prozent) liegen.

Umfragen ließen einen deutlichen Sieg des konservativen Oppositionsführers und Ex-Premiers Janez Jansa sowie ein offenes Rennen um den zweiten Platz erwarten, für den sechs Parteien im Spiel waren. Mit Ausnahme der christdemokratischen Partei "Neues Slowenien" lehnen sie alle eine Koalition mit dem wahrscheinlichen Wahlsieger ab, weswegen der Zweite möglicherweise die besseren Karten im Poker um den Posten des künftigen slowenischen Regierungschefs haben wird.

Die Spitzenkandidaten zeigten sich bei der Stimmabgabe zuversichtlich. "Ich glaube, dass heute der erste Schritt dahin gemacht wird, dass Slowenien wieder zum Staat wird, in dem der slowenische Mensch an erster Stelle steht", betonte Jansa, der im Wahlkampf eine kompromisslose Anti-Flüchtlings-Politik nach ungarischem Vorbild versprochen hatte. Der liberale Ministerpräsident Miro Cerar sprach von einem "sehr bedeutenden Tag für die Zukunft Sloweniens" und rief die Slowenen auf, sich an der Wahl zu beteiligen. Im Wahlkampf hatte er scharfe Kritik an Jansas Kurs geübt und konnte damit Boden gegenüber der Anti-Establishment-Liste des Lokalpolitikers Marjan Sarec und den Sozialdemokraten von Vizepremier Dejan Zidan gutmachen.

