Beteiligung bei Südtirol-Wahl niedriger als 2013

Die Südtiroler Landtagswahl ist am Sonntagabend mit einer etwas niedrigeren Wahlbeteiligung als noch vor fünf Jahren zu Ende gegangen. Bis zum Wahlschluss um 21.00 Uhr fanden sich 73,9 Prozent der insgesamt 417.968 Wahlberechtigten an den Urnen ein, und damit um 3,8 Prozentpunkte weniger als 2013, teilte die Landeswahlbehörde in Bozen mit. Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 77,7 Prozent.

SN/apa/övp Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher bei einem Treffen 2017.