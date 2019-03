Beto O'Rourke will bei US-Wahl 2020 für Demokraten antreten

Der US-Demokrat Beto O'Rourke will für seine Partei bei der Präsidentenwahl 2020 antreten. Das kündigte der 46-Jährige am Donnerstag in einer Videobotschaft an, die in US-Medien verbreitet wurde. "Die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, die miteinander verbundenen Krisen unserer Wirtschaft, unserer Demokratie und unseres Klimas waren nie größer", sagte O'Rourke.

