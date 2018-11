Betroffenheit in Salzburg nach Flüchtlingsboot-Brand

Dass ein Flüchtlingsboot in der deutschen Lutherstadt Wittenberg in Brand gesteckt und zerstört wurde, hat am Sonntag für Betroffenheit bei der Fachhochschule (FH) Salzburg gesorgt. Denn diese hatte das Boot im Rahmen der Weltausstellung Reformation 2017 als Exponat in der Stadt aufgestellt, berichtete der ORF Salzburg.

SN/APA (dpa)/Hendrik Schmidt Flüchtlingsboot in Wittenberg zerstört